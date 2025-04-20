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رياضة

صاروخية فالفيردي تقود ريال مدريد للفوز على بلباو

ريال مدريد وأتليتك
ريال مدريد وأتليتك بيلباو، فيتو

فاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل فيدي فالفيردي هدف ريال مدريد الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 94.

 

والغى الحكم هدف لصالح ريال مدريد عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 80.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: كامافينجا، أنطوينو روديجر، راؤول أسينسيو، فالفيردي.

في خط الوسط: داني سيبايوس، تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فران جارسيا، لوكاس فاسكيز، لونين، ألابا، أردا جولر، إندريك، فاييخو، إبراهيم دياز.

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تشكيل أتليتك بيلباو ضد ريال مدريد 

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 69 نقطة، فيما يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

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