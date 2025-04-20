وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يبحثان التعاون في رفع كافة الأصول تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بالمركز الدولي للتدريب التابع لوزارة الزراعة بحي العامرية ثانٍ.

وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش، رئيس هيئة تحسين الأراضي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مبنى المركز الدولي للتدريب، الذي يمتد على مساحة 45 فدانًا، كما شملت الجولة متابعة أعمال مشروع SAIL في مناطق الاستصلاح الجديدة، وبحث دوره التنموي في دعم صغار المزارعين وتحسين مستوى دخولهم في الريف المصري، كما قاما بتفقد عدد من المقرات والاجتماع بالعاملين بالمركز للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.



ووجّه وزير الزراعة بزيادة القوافل والدورات التدريبية والندوات الإرشادية والحملات التوعوية لتدريب المربين والشباب على التلقيح الاصطناعي، بالتعاون مع القيادات الشعبية في المحافظة.

كما شدد على ضرورة حصر كافة الأصول التابعة للوزارة في محافظة الإسكندرية، ورفع كفاءتها بالتعاون مع المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، وتذليل كافة العقبات أمام استغلال الأصول المتاحة، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة تدعم التنمية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.