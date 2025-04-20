الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يبحثان التعاون في رفع كافة الأصول تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية

الاسكندريه
الاسكندريه

 

التقى  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بالمركز الدولي للتدريب التابع لوزارة الزراعة بحي العامرية ثانٍ.

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وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش، رئيس هيئة تحسين الأراضي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مبنى المركز الدولي للتدريب، الذي يمتد على مساحة 45 فدانًا، كما شملت الجولة متابعة أعمال مشروع SAIL في مناطق الاستصلاح الجديدة، وبحث دوره التنموي في دعم صغار المزارعين وتحسين مستوى دخولهم في الريف المصري، كما قاما بتفقد عدد من المقرات والاجتماع بالعاملين بالمركز للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.


ووجّه وزير الزراعة بزيادة القوافل والدورات التدريبية والندوات الإرشادية والحملات التوعوية لتدريب المربين والشباب على التلقيح الاصطناعي، بالتعاون مع القيادات الشعبية في المحافظة.

 

كما شدد على ضرورة حصر كافة الأصول التابعة للوزارة في محافظة الإسكندرية، ورفع كفاءتها بالتعاون مع المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، وتذليل كافة العقبات أمام استغلال الأصول المتاحة، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة تدعم التنمية بالمحافظة.

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علاء فاروق وزير الزراعة بالفريق أحمد خالد حسن سعيد المهندس مصطفى الصياد

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