انهيار عقار غير مأهول بالسكان بالشرقية وتهشم عدد من السيارات (صور)

انهار عقار سكنى قديم مكون من طابقين خال من السكان مساء اليوم الأحد، مما أسفر عن تهشم عدد من السيارات بمنطقة وسط مدينة الزقازيق ، في محافظة الشرقية دون وقوع خسائر بشرية.

انهيار عقار خال من السكان

تلقت غرفة عمليات الشرقية إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين غير مأهول بالسكان بمدينة الزقازيق مما أسفر عن تهشم عدد من السيارات دون خسائر في الأرواح.

انهيارعقارغير مأهول بالسكان بالشرقية وتهشم عدد من السيارات،فيتو

انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون في محيط المنزل المنهار لمنع عبور المواطنين.

استشاري يكشف أسباب تكرار انهيار العقارات فى مصر

قال الدكتور أحمد أنيس، استشاري جهاز التعمير والخبير الهندسي، إنه لا يوجد شيء اسمه انهيار مفاجئ للعقارات إلا إذا حدث زلزال بقوة أكبر من الأكواد المنشأ عليها المبنى والذي لم يحدث حتى في زلزال عام 1992م لم يؤثر على العقارات في مصر لأنه كان في حدود الكود التصميمي الموضوع سابقًا.

وأضاف أن العقارات في مصر تصمم على أكواد زلازل تحدث مرة كل مئة عام، وإنما ما يحدث من تكرار للحوادث انهيار العقارات هو عبث في العقار أو ما حوله والذي يتسبب في سقوطه ولكن حتى في هذه الحالات فإن المبني "يحذر صاحبه" بوجود خلل ما سواء عن طريق شروخ أو هبوط ولكن بعض الناس لا ينتبهوا والبعض الآخر لا يبالي.

انهيارعقارغير مأهول بالسكان بالشرقية وتهشم عدد من السيارات،فيتو1

وأشار أحمد أنيس إلى وجود ثلاثة عناصر في غاية الأهمية لإنشاء عقار سليم منذ البداية لا يمكن الاستغناء عنها وهي المهندس الإنشائي والذي يضع الأسس السليمة والعلمية لبناء هذا العقار ليقف ويصمد لسنوات طوال والعنصر الثاني هو المقاول الجيد الذي يستطيع تنفيذ الأعمال في حدود الجودة المطلوبة والعنصر الثالث هو مهندس آخر ويفضل أن يكون هو نفس المهندس الإنشائي ليشرف على عملية البناء حتى الانتهاء ويتأكد من سلامة كل الخامات والشكل الإجمالي للبناء.

وشهدت البلاد مؤخرًا تكرار لحوادث انهيار العقارات خلال الفترة الاخيرة وابرزها حادث حدائق القبة والذي وصل عدد ضحاياه إلى 13 مواطنًا وهذا بالإضافة الخسائر الفادحة في الثروة العقارية المصرية.

انهيارعقارغير مأهول بالسكان بالشرقية وتهشم عدد من السيارات،فيتو

كما تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار القبة وعدم تنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.