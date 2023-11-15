انهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان فى الشرقية (صور)

انهارمنزل قديم مكون من عدة طوابق وغير مأهول بالسكان فى شارع "الحدادين" بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية دون وقوع إصابات.

القصة كاملة لـ انهيار عقار قديم بالشرقية

تلقت الأجهزة الامنية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع الحدادين بمدينة الزقازيق،على الفور انتقلت إلى مكان البلاغ الأجهزة الأمنية، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، بالفحص تبين انهيار منزل صادر له قرار إزالة مكون من عدة طوابق وغير مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات.

Advertisements

انهيار عقار قديم بالشرقية،فيتو

تم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

كم عدد المباني الآيلة للسقوط في مصر؟ برلماني يجيب

تراخيص البناء، تحدث محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، عن أسباب انهيار العقارات السكنية في عدد من المناطق خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن وقف إصدار تراخيص البناء، تحول لكارثة حقيقية، ويجب على الدولة السماح بالبناء وإصدار التراخيص.



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه لا يوجد حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط أو الخطرة، مؤكدا أنه يجب إجراء حصر شامل لكافة المباني العقارية القديمة والأيلة للسقوط.

انهيار عقار قديم بالشرقية،فيتو

وأضاف: "ما حدث في بناء العقارات في مدينة الإسكندرية خلال الفترة الماضية بمثابة كارثة، وأن العمارة كان يتم بناؤها في 10 أيام، ومع مرور الوقت ستتحول هذه المباني إلى كارثة حقيقية".



وعن كيفية مواجهة العقارات الأيلة للسقوط، أكد: " يجب إجراء مسح شامل وكامل في كافة المحافظات لحصر المباني القديمة والآيلة للسقوط لحماية مواطنيها، ويجب سرعة التعامل مع هذه العقارات على حسب خطورتها كما حدث في ملف العشوائيات".



أسباب انهيار العقارات

وأرجعت مصادر قضائية أن انهيار العقارات يرجع إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التي حصلوا عليها في رخصة البناء.

كما أن هناك مرحلة تأتي قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التي سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل».

كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة في تقرير التُربة، ثم تأتي خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التي ستستخدم في البناية لتنتهي بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ.

وتحكم مرحلة التنفيذ ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل في المدخلات التي تتم في مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية في صناعة المكون نفسه والشق الثاني من التنفيذ يتمثل في أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.

انهيار عقار قديم بالشرقية،فيتو

وأسباب انهيار العقارات يأتي نتيجة عدم الالتزام بخطوات مراحل ما قبل وأثناء وبعد التنفيذ، خاصة في ظل غياب مظلة الرقابة الهندسية، ما ينتج عنه عقارات غير مُطابقة لمواصفات الجودة الشاملة.

وجميع خطوات إنشاء العقار مُهمة وليس بها ما هو أقل أهمية، حتى إنه في حالة الإخلال بأعمال الصيانة بعد إنشاء العقار قد يتسبب في انهياره، كون للعقار عُمر افتراضي يتم تحديده بناءً على أعمال الصيانة الدورية.

كما أن هناك أسبابًا أخرى تقف خلف انهيار العقارات، متمثلة في أن بعض العقارات تكون مُصممة لعدد أدوار مُحددة، ونتيجة للطمع وعدم الرقابة يتم إضافة أدوار أخرى للعقار، فتُصبح الأعمدة والأساسات مُحملة بغير ما قُدر لها أثناء التصميم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ