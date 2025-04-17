الخميس 17 أبريل 2025
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انهيار أجزاء من عقار بمنطقة اللبان في الإسكندرية (صور)

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار بمنطقة اللبان في الإسكندرية، فيتو

انهارت، منذ قليل، أجزاء من عقار بوسط محافظة الإسكندرية بمنطقة اللبان دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي بعقار قديم بمنطقة اللبان  دون حدوث إصابات.  

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقسم شرطة اللبان  ترافقهم قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار.

وجرى العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط  والقرارات الصادرة للعقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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محافظة الإسكندرية اللبان بمديرية امن الاسكندرية شرطة العطارين
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