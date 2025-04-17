رغم ارتفاع الوقود، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة عن الأسعار (فيديو)

كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة زيادة أسعار الأجهزة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.

انعكاس وتأثير ارتفاع أسعار الوقود



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": من المعروف أن زيادة أسعار الطاقة يكون له انعكاس على تحرك أسعار جميع السلع بما فيها الأجهزة الكهربائية.

هل تحركت أسعار الأجهزة الكهربائية؟

وأكد: منذ تحريك أسعار الوقود ولكن المصانع لم تقم بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية حتى هذه اللحظة؛ بسبب حالة الركود الموجودة في السوق، ومع رفع الأسعار سيزداد الركود.

وتابع: المصانع تحاول امتصاص زيادة أسعار الوقود وعدم رفع أسعار الأجهزة الكهربائية، ولكن يوجد بعض التجار الدخلاء على المهنة قاموا بتحريك الأسعار على الرغم من عدم رفع المصانع الأسعار، ما اضطرهم إلى التراجع والعودة إلى الأسعار القديمة.



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