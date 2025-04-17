على قد الإيد، أسعار الأجهزة الكهربائية المستعملة بسوق التونسي الحضاري في البساتين (فيديو)

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة، لم يعد أمام كثير من المستهلكين سوى البحث عن بدائل تحقق لهم التوازن بين الجودة والسعر، وهو ما يوفره سوق التونسي الحضاري بمنطقة البساتين، الذي بات وجهة رئيسية لمن يريد اقتناء أجهزة كهربائية مستعملة بحالة جيدة وأسعار معقولة.

وخلال جولة قامت بها «فيتو» داخل السوق، لاحظنا التنوع الكبير في المعروضات من مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية، من ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، إلى أجهزة التكييف والشاشات وغيرها. ويضم السوق محال متخصصة في بيع الأجهزة المستعملة، والتي تأتي معظمها في حالة «كسر زيرو»، أي أنها استخدمت لفترة قصيرة وتحتفظ بشكلها الخارجي والداخلي الجيد، وكأنها جديدة تمامًا.

وفي حديثنا مع أحد تجار السوق، أكد أن ما يميز سوق التونسي عن غيره من أماكن بيع المستعمل هو الجودة العالية والأسعار المنافسة التي لا تقارن بسوق الأجهزة الجديدة، قائلًا: "أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بشكل كبير جدًا، وناس كتير ما بقيتش قادرة تشتري الجديد، إحنا بنوفر بديل بنفس الجودة ونص السعر تقريبًا".

وأوضح التاجر أن السوق يضم ثلاجات حديثة مثل ثلاجة سامسونج بشاشة HD والتي يصل سعرها جديدة الي 32 ألف جنيه، بينما يتم عرضها في سوق المستعمل بأسعار تتراوح من 12 إلى 13 ألف جنيه فقط. أما فريزر فريش الذي يبلغ سعره الجديد 18 ألف جنيه، تباع في سوق المستعمل بـ5500 جنيه فقط. وأضاف أن غسالات LG الأوتوماتيك تُعرض بسعر 8000 جنيه، بينما يتراوح سعر البوتاجازات الجديدة المغلفة بالكرتونة ما بين 7000 إلى 8000 جنيه.

وأكد التاجر أن الأجهزة يتم فحصها بعناية قبل عرضها للبيع، وتُختبر للتأكد من كفاءتها، وهناك ضمان يقدمه البعض من التجار للمستهلكين لضمان راحة البال، وهو ما يزيد ثقة الزبائن بالسوق ويجعلهم يفضلونه على شراء أجهزة مجهولة المصدر أو بحالة سيئة.

ويستقطب سوق التونسي الحضاري جمهورًا متنوعًا من سكان القاهرة الكبرى، خاصة الطبقات المتوسطة والباحثين عن التوفير دون التنازل عن الجودة. كما يتميز السوق بسهولة الوصول إليه وتنوع الخيارات، مما يجعل من تجربة الشراء رحلة ممتعة ومجزية للمستهلك.

ومع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق، يبقى سوق التونسي ملاذًا حقيقيًا لكل من يبحث عن حلول ذكية وعملية لمتطلبات الحياة اليومية دون إنهاك الميزانية.

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