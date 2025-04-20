تُعرض غدًا، تفاصيل حلقة كريم فهمي مع لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"

يحل النجم كريم فهمي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، على قناة ON يوم غد الاثنين، حيث يتناول اللقاء الحديث عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "وتقابل حبيب" ودور " فارس أبو العزم " الذي حاز على إعجاب الجمهور.

كواليس العمل مع ياسمين عبد العزيز

يكشف كريم فهمي في اللقاء كواليس العمل مع النجمة ياسيمن عبدالعزيز وجلسات العمل مع الكاتب عمرو محمود ياسين لرسم تفاصيل شخصية فارس ابو العزم التي أحبها الجمهور ولازمته الشهيرة " عسل كده".

ويستعرض فهمي رحلته من دراسة طب الأسنان، وذكرياته مع فريقي الناشئين بالأهلي والزمالك، وصولًا إلى التمثيل، وأهم اللحظات الصعبة التي مرت في حياته ليقرر العمل بالعديد من المهن المختلفة لتجاوز الفترات الصعبة من حياته.

وعن علاقتة الحب والزواج مع رفيقة عمره "داينا" يتحدث فهمي عن قصة الحب التى جمعتهما، ويعرض خلال اللقاء لقطات خاصة تذاع لأول مرة من حفل الزفاف النجم كريم فهيم وزوجته دانيا الذي تضمن العديد من المفاجأت الكثير من المفاجآت.

ومن ذكريات الطفولة مع شقيقة النجم أحمد فهمي يكشف أهم الذكريات والمواقف التي لاتنسى مع شقيقه.

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