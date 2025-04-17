فان دايك بعد تجديد عقده: ليفربول المكان المناسب لأقضي فيه أفضل سنواتي

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول عن حبه لكل ما يتعلق بالنادي وذلك بعد حسم مستقبله مع الريدز.

و قال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي عقب تجديد عقده مع الريدز: "لطالما شعرتُ أن الأمر كان صائبًا. لقد أكدتُ منذ اليوم الأول أن الأمر كان صائبًا، وأعتقد أن هذا ظهر جليًا في السنوات التي قضيناها معًا حتى الآن. ومن الواضح أننا سنرى المزيد من السنوات القادمة".

وأضاف: "هذا هو المكان المناسب لي لأقضي فيه أفضل سنواتي، وأكون ناجحًا مع النادي كما فعلنا على مر السنين وآمل أن أنجح في المستقبل أيضًا.

وشدد "وأنا أحب المدينة، وأحب النادي، وأحب الجماهير. وأحب زملائي في الفريق. وأحب كل ما يجسد ليفربول، وأكثر من ذلك بكثير."

وتابع صاحب القميص رقم 4: "إنه يومٌ مؤثر، ليس لي فقط، بل لعائلتي أيضًا. أطفالي أيضًا يشبهون سكان ليفربول تقريبًا، فهم لا يعرفون شيئًا سوى ليفربول، وخاصةً ابنيّ الأصغرين".

وأردف: " نعيش حياتنا بعيدًا عن موطني في هولندا، ونعيش حياةً طيبةً ومباركةً، لكننا نعيش هذه الحياة الطيبة أيضًا بفضل جماهير ليفربول، النادي، والجماهير. لذا، إنه شعورٌ بالألفة أقدره حقًا".

وأتم: "إنه يساعدني وهو ما يجسدني أيضًا، فأنا أحب النادي حقًا بشكل عام، وما يمثله وهذه المبادئ والقيم مهمة حقًا بالنسبة لي ولأسرتي أيضًا."

ويعتبر قرار الهولندي بالتوقيع على عقد جديد بمثابة تمديد لمسيرته الأسطورية في أنفيلد، والتي بدأت في بداية عام 2018.

وتشمل مسيرة فان دايك في ميرسيسايد حتى الآن سبعة ألقاب رئيسية وتولي شارة القيادة، والتحول إلى واحد من أفضل المدافعين في العالم.

لكن العلاقة التي أقامها مع جماهير النادي والمدينة هي التي تجعله يشعر بالفخر بشكل خاص وفقا لموقع النادي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.