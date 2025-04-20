الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

سقوط دجال الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.
 

سقوط دجال الإسكندرية للنصب 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل  والترويج لنشاطهالإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل  هاتف محمول"بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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