100 مليار دولار، بورصة المغرب مرشحة لحصد الأرباح خلال 2025

بورصة المغرب، تتجه بورصة المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حسب “ الشرق بلومبرج ” حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعدادًا لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري.

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مؤشرات التداول - فيتو



القيمة السوقية وحرب الرسوم الجمركية

وفي مارس الماضي ايضا قفزت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية، لكن التعافي قاد المؤشر مجددًا هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة.

ويأتي هذا الأداء في وقت تعززت فيه ثقة المستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب “ الشرق بلومبرج ”.



رقم قياسي للبورصة المغربية

"المستويات المحققة في سوق الأسهم المغربية غير مسبوقة وذلك بفضل أساسيات متينة للاقتصاد المحلي وزخم استثماري كبير وآفاق مستقبلية إيجابية خلال السنوات المقبلة"، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" (Serval Asset Management) في حديث لـ"الشرق بلومبرج ".



وحقق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في آخر جلسة تداول الجمعة مكاسب بنحو 16.72% منذ بداية العام ليقفز إلى 17243 نقطة، متجاوزًا الخسائر التي راكمها خلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التبادلية قبل أن يعلقها على جميع الدول لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.

مؤشرات التداول - فيتو

عودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة

كما وصلت القيمة السوقية لبورصة المغرب إلى تريليون درهم قد يؤهل البلاد للعودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، بحسب مغراوي، وذكر أن هذه العودة ستجعله المملكة محط أنظار المستثمرين بشكل أكبر على المستوى الدولي وهو ما سيدعم أيضًا مكانتها كثاني أكبر بورصة في القارة، بعد جنوب أفريقيا.



كانت المغرب دخلت مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة عام 2001، لكنها غادرت عام 2013 يهدف المؤشر لقياس العائد في الاقتصادات سريعة النمو في العالم وتضم القائمة حاليًا عدة دول منها مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والبرازيل والهند.



ويتوقع أن يستمر صعود مؤشر البورصة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة إذ يرى طارق عميار أن "الهدف المقبل قد يكون اختراق مستوى 18900 نقطة مع توقع أن يكون العام الحالي أفضل من الماضي على مستوى نمو إيرادات وأرباح الشركات المدرجة كما أن المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للسنوات الخمس المقبلة بشكل أكبر، برغم الأداء الجيد لـسوق الأسهم المغربية إلا أنها تعاني ندرةً في الطروحات العامة الأولية، حيث لا تتجاوز إدراجًا واحدًا في السنة.

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