الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل مع ليستر سيتي سلبيا بعد مرور 15 دقيقة

يتعادل فريق ليفربول، مع نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 0-0، بعد مرور 15 دقيقة، من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: برادلي، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ألكسيس ماك أليستير، ريان جرافينبريتش.

في خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كيليهير، وإيندو، ونونيز، وكورتيس جونز، وهارفي إليوت، وديوجو جوتا، وأندرو روبرتسون، وألكسندر أرنولد، وكونساه.

تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وربما يتم حسم لقب الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 34، أو يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول، ضيفه توتنهام.

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