النيابة الإدارية تختتم المرحلة الأولى من برنامج تدريب المدربين "TOT 2"

شَهدَ المستشارعبد الراضي صديق رئيس هيئةالنيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات ختام المرحلة الأولى من برنامج تدريب المدربين المستوى المتقدم "TOT 2" بمشاركة عدد ٢٥ من السيدات مستشاري النيابة الإدارية، بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيــــــــل، وبالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار الدكتورمجدى سلامة، خلال الفترة من ٦ حتى٢٠ إبريل الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واستهلت فعاليات اليوم بعروض تفاعلية قدمها السيدات والسادة المستشارين المشاركين بالبرنامج، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها كلمة ترحيبية من المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بتشريف المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار الدكتور مجدي سلامة - مساعد الوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام، والسادة الحاضرين، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.

المرحلة الأولى من برنامج تدريب المدربين

كما القي المستشار الدكتور مجدي سلامة - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، كلمة رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار عدنان فنجري - وزير العدل.

ووجه الشكر للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على الدعم المتواصل لكافة البرامج التدريبية، بما يسهم في تنمية قدرات السادة أعضاء النيابة الإدارية، كما وجه الشكر إلى المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، وأعرب في ختام كلمته عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية في سبيل دعم المنظومة القضائية وتطوير آليات التدريب القضائي.

تطور بالغ في ملكات العرض والتقديم خلال عروضهم التفاعلية

وفي كلمته وَجَّه المستشار عبد الراضي صديق- رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر للمستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والسادة المستشارين الحضور لما لمسه من تطور بالغ في ملكات العرض والتقديم خلال عروضهم التفاعلية، وأعرب خلال كلمته، عن شكره للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذا البرنامج التدريبي والذي يهدف إلى تنمية المهارات العملية والمعرفية للسيدات والسادة المستشارين بما يسهم في تعزيز قدراتهم في مجال التدريب.

كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمنصة الكريمة وللحضور من المستشارين المشاركين.

وأكد خلالها على الدور التاريخي للمركز القومي للدراسات القضائية على مدار السنين في دعم وتدريب أعضاء النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، التي تفضل باستعراضها الدكتور محمد فوزي والي - أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، شملت توظيف مبادئ عمل المخ البشري في مجال التدريب، مهارات إدارة جلسات التدريب بفاعلية وكفاءة، مهارات توظيف لغة الجسد للمدرب، مهارات تصميم الحقيبة التدريبية " دليل المدرب والمتدرب، مهارات تصميم الأنشطة التدريبية، توظيف أساليب التدريب التفاعلية الحديثة، آليات استخدام التكنولوجيا في مجال التدريب، تنمية مهارات المدرب القائد.

وفي ختام البرنامج التدريبي تم تسليم المستشارين المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.

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