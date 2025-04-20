تعادل سلبي بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد، ووولفرهامبتون، بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون، على قناة “BEIN Sports HD 5” القطرية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد حجز مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد انتصار جنوني على ضيفه أولمبيك ليون (5-4)، مساء الخميس الماضي، في إياب الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (2-2) في فرنسا.

رقم تاريخي لمانشستر يونايتد بعد خماسية ليون

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، حقق مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة (5-4) للمرة الثانية فقط طوال تاريخه، حيث جاء الانتصار الأول بهذه النتيجة، على حساب آرسنال في فبراير 1958.

كما أن مباراة يونايتد ضد ليون، باتت الأولى في تاريخ البطولات الأوروبية، التي تشهد تسجيل 5 أهداف خلال الشوطين الإضافيين.

في المقابل، شهدت المباراة تسجيل ريان شرقي هدف ليون الثالث، ليصل إلى رابع أهدافه في الدوري الأوروبي، هذا الموسم.

وذكرت شبكة "سكواكا"، أن شرقي يعد اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف بالبطولة، هذا الموسم، بواقع 12 مساهمة تهديفية، إذ سجل 4 وصنع 8.

وأضافت: "هذا أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب فرنسي في الدوري الأوروبي، منذ أوليفييه جيرو في موسم 2018-2019، حينما سجل 11 هدفا وصنع 4".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.