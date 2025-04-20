بيراميدز يسيطر على التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، سيطر فريق بيراميدز لكرة القدم، على التشكيل المثالية لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي يشهد تواجد الأهلي وبيراميدز من مصر وصن داونز وكايزر تشيفز من جنوب افريقيا

وبحسب موقع سوفا سكور للإحصاءات، فإن التشكيل المثالي في مباراتي ذهاب دور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا 2025، شهد تواجد 7 لاعبين مصريين، بواقع اثنين الأهلي وخمسة لاعبين من بيراميدز.

التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وبحسب الموقع الشهير، فقد شهدت اختيارات التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ظهور 5 لاعبين من بيراميدز، وهم وليد الكرتي، محمد الشيبي، محمد حمدي، مهند لاشين، أحمد سامي، فيما ظهر في التشكيل ثنائي من الأهلي وهما إمام عاشور ومروان عطية.

وليد الكرتي لاعب بيراميدز، فيتو

وجاء التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز "صن داونز"

خط الدفاع: هلومفو كيكانا "صن داونز" - نكوسيناتتي سيبيسي "أورلاندو بايرتس" - أحمد سامي "بيراميدز" - محمد الشيبي "بيراميدز".

خط الوسط: مهند لاشين "بيراميدز" - مروان عطية " الأهلي" - محمد حمدي "بيراميدز".

خط الهجوم: وليد الكرتي "بيراميدز" - موكوينا "صن داونز" - إمام عاشور "الأهلي".

نتائج مباراتي الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة مباراة بيراميدز مع كايزر تشيفز، على ملعب الأخير في إطار الدور نفسه.

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