التصريح بخروج 13 مصابًا من المستشفى في حادث طريق السنبلاوين بالدقهلية

أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق "سندوب – السنبلاوين" بمحافظة الدقهلية، معظمهم سيدات عمال يومية، وتم التصريح بالخروج من المستشفى لـ 13 منهم بعد تلقي العلاج اللازم.

وتبين أن السيارة كانت تقل عددًا من العمال والعاملات الذين يعملون بنظام اليومية في أحد الأراضي الزراعية، وأغلبهم من السيدات.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا على طريق سندوب السنبلاوين أثناء نقل العمال من موقع العمل الزراعي.

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل مجموعة من العمال.

7 سيارات إسعاف لموقع الحادث

وتم الدفع بـ 7 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتنوعت الإصابات بين كسور، وكدمات، وارتجاجات، وجروح قطعية.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي

-بشرى عبد الحي منصور (32 عامًا) بكسر في الذراع اليسرى.

- فتحية جعفر المرغني (60 عامًا) بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

- ضحى عبده علي (60 عامًا) وعواطف ممدوح جمعة (60 عامًا) أصيبتا بكدمات واشتباه ارتجاج.

-هناء صالح محمد (45 عامًا) تعاني من كسر في الساعد الأيسر وكدمة في القدم اليمنى

- كريمة السيد حسن (50 عامًا) أصيبت بكدمة في الصدر ورجاء الشربيني أحمد (45 عامًا) تعرضت لجرح في الرأس بطول 5 سم و منى وجيه (40 عامًا) مصابة بكسر في الكتف الأيسر.

- نادية مصطفى زيدان (38 عامًا) بجرح في الرأس طوله 8 سم.

- سراري محمد خليل (47 عامًا) وسهام زكي السيد (34 عامًا) تعرضتا لكدمات وكسور.

- منى يوسف زهران (55 عامًا)، منال عبد العليم علي (55 عامًا)، وسعيدة لطفي محمد (50 عامًا) بكدمات متعددة.

- إبراهيم الصاوي متولي (35 عامًا) ومصطفى السيد جاد (45 عامًا) بكدمات واشتباه كسر في الساعد.

- منى مكرم عبد المؤمن (33 عامًا) باشتباه نزيف داخلي في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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