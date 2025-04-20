الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

️وزير الطيران يشارك الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

️وزيرالطيران يشارك
️وزيرالطيران يشارك الأخوة الأقباط، فيتو
ads

 شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حيث قدّم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الاحتفال الذي أُقيم بكاتدرائية العباسية، بحضور عدد من السادة الوزراء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ولفيف من الشخصيات العامة.

️وزيرالطيران: الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار بل واقع أصيل نعيشه في كل مناسبة

كما شارك وزير الطيران المدني في قداس عيد القيامة المجيد الذي أُقيم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وخلال مشاركته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن خالص تهانيه القلبية للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ولجميع الأخوة الأقباط، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.

وأكد وزير الطيران المدني على أن مظاهر الأخوة والوحدة الوطنية  تتجلى بأبهى صورها خلال الأعياد والمناسبات الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس عمق التلاحم الوطني الذي يميز الشعب المصري، وتبرهن على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم المواطنة والتسامح وترسيخ أسس التعايش المشترك مضيفًا بأن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتقوية الروابط الإنسانية، وتجديد الالتفاف حول وطن واحد ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، تحت راية الوحدة الوطنية التي تشكل أساس نسيج المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني البابا تواضروس الثاني الدكتور سامح الحفني وزير الطيران الرئيس عبد الفتاح السيسي الكنيسة الإنجيلية سامح الحفني وزير الطيران عيد القيامة قداس عيد القيامة المجيد

مواد متعلقة

التعليم العالي: وكالة الفضاء الإفريقية تدعم تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي (صور)

مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

قائمة بالجامعات الأهلية المقرر بدء الدراسة بها في محافظات الصعيد وأبرز التخصصات

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وزيرة الهجرة السابقة بجامعة عين شمس: طلاب الألسن هم ترس العمل لنهضة مصر وخدمة مصالحها العليا

آداب عين شمس تؤجل امتحانات الميدترم للطلاب اليوم

تعرف على كليات جامعة السادات الأهلية الجديدة

جامعة عين شمس تفوز بجائزة Breakthrough في الفيزياء الأساسية لعام 2025
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

الزمالك يحسم موقفه من أزمة زيزو واللاعب خارج الحسابات الفنية

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

خدمات

المزيد

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية