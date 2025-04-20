️وزير الطيران يشارك الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حيث قدّم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الاحتفال الذي أُقيم بكاتدرائية العباسية، بحضور عدد من السادة الوزراء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ولفيف من الشخصيات العامة.

️وزيرالطيران: الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار بل واقع أصيل نعيشه في كل مناسبة

كما شارك وزير الطيران المدني في قداس عيد القيامة المجيد الذي أُقيم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وخلال مشاركته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن خالص تهانيه القلبية للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ولجميع الأخوة الأقباط، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.

وأكد وزير الطيران المدني على أن مظاهر الأخوة والوحدة الوطنية تتجلى بأبهى صورها خلال الأعياد والمناسبات الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس عمق التلاحم الوطني الذي يميز الشعب المصري، وتبرهن على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم المواطنة والتسامح وترسيخ أسس التعايش المشترك مضيفًا بأن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتقوية الروابط الإنسانية، وتجديد الالتفاف حول وطن واحد ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، تحت راية الوحدة الوطنية التي تشكل أساس نسيج المجتمع المصري.

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