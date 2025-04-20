والدتة ودعته بالزغاريد.. مشاهد مهيبة أثناء تشييع جثمان شاب ضحية زوجته بالمحلة

شيّع أهالي مدينة المحلة الكبرى، اليوم، جثمان الشاب "أحمد. ع"، ضحية جريمة مأساوية هزت الشارع المصري، بعدما لقي مصرعه على يد زوجته في واقعة أثارت الغضب والحزن وذلك في مشهد مهيب اختلطت فيه دموع الحزن بالزغاريد

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بمنطقة "السبع بنات" وسط حضور الآلاف من أهالي المحلة الذين حرصوا على وداع الضحية إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، في مشهد طغت عليه مشاعر الغضب والصدمة.

وكان أكثر ما لفت الأنظار خلال الجنازة، صراخ والدة الشاب وهي تودعه بزغاريد حزينة، تصاحبها دموع مفجعة، في وداع أشبه بوداع الشهداء، قائلة: "في الجنة يا ابني.. رايح لرب كريم.. انت البطل اللي مظلوم". وقد تفاعل الحضور مع المشهد المؤثر، وانفجر العديد بالبكاء، داعين له بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى أيام قليلة مضت، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا يفيد بمقتل الشاب على يد زوجته بعد مشادة كلامية تطورت بشكل مأساوي داخل منزلهما بمنطقة سكنية هادئة في المحلة.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت باستخدام أداة حادة، وقد تم القبض على الزوجة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

حالة من الحزن تسيطر على المحلة

تسود حالة من الحزن الشديد بين أصدقاء وأقارب المجني عليه، الذين وصفوه بأنه كان شابًا خلوقًا ومحبوبًا من الجميع، لا يعرف الخصام أو العنف، وكان دائم الابتسامة، ما جعل الخبر صادمًا ومفجعًا للجميع.

وما تزال الواقعة تشغل الرأي العام بالمحلة ومختلف محافظات مصر، وسط مطالبات بتطبيق العدالة وإنزال أشد العقوبات بالمتهمة، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة.

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