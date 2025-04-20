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حي الدقي يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع سليمان جوهر (صور)

حملات إزالة الاشغالات
حملات إزالة الاشغالات بالدقي، فيتو
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شن حي الدقي حملة مكبرة وهامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع سليمان جوهر، بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة، التي تأتي في إطار جهود محافظة الجيزة لتحسين المظهر الحضاري والقضاء على المخالفات، عن رفع شامل لكافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين بالشارع، كما تم خلال الحملة تحرير محاضر قانونية للمخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وقد تمت الحملة تحت الإشراف المباشر للمهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، وبمشاركة فعالة من مجموعة العمل المرافقة ورجال شرطة المرافق بالجيزة، مما ساهم في تحقيق أهداف الحملة بكفاءة وفاعلية.

تكثيف الحملات في مختلف أنحاء حي الدقي 

وأكد المهندس محمد رزق على استمرار وتكثيف هذه الحملات في مختلف أنحاء حي الدقي لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير بيئة حضارية آمنة ونظيفة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها محافظة الجيزة للقضاء على العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

 

 

 

 

 

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حى الدقى محافظة الجيزة ازالة اشغالات شارع سليمان جوهر حملة مكبرة شرطة المرافق المهندس عادل النجار الدكتورة هند عبد الحليم المهندس محمد رزق

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