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سكرتير عام مساعد الجيزة يتابع جهود توفير السلع بأسعار مخفضة

سكرتير عام مساعد
سكرتير عام مساعد الجيزة يتابع جهود توفير السلع بأسعار مخفضة
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تفقد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، سوق اليوم الواحد المقام بشارع المطار بحي المنيرة الغربية. 

تأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
 

وخلال الجولة، استعرض السكرتير العام المساعد أجنحة السوق المتنوعة، واطلع على جودة المعروضات وتنوع السلع والمنتجات التي يقدمها العارضون، كما تبادل الحديث مع عدد من البائعين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وتطبيق معايير النظافة والسلامة لضمان بيئة تسوق آمنة وصحية للمواطنين.
 

وأوضح محمد مرعي أن محافظة الجيزة، بتوجيهات من المهندس عادل النجار، مستمرة في تنظيم هذه المبادرات والأسواق المتنقلة في مختلف أحياء المحافظة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الأسواق هو توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع فئات المواطنين، مؤكدًا على وجود متابعة مستمرة لضمان انتظام عمل هذه الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.
 

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته التفقدية أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، وذلك للوقوف على سير العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه العارضين أو المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها محافظة الجيزة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال التوسع في إقامة المعارض والأسواق التي تساهم في توفير المنتجات مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين.
 

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