عقب تداول فيديو، القبض على المتهم بسرقة أموال من داخل محل شهير بالعجوزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

فيديو يوثق لحظة سرقة محل بالعجوزة

وكانت أجهزة الأمن، كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من أحد المحلات بمنطقة العجوزة بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وتمكن رجال الشرطة من تحديد القائم على النشر، وبسؤاله أقر بأنه حال تواجده بالمحل "لتجارة الدراجات الكهربائية" حضر أحد الأشخاص وقام بسرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة كانت بحوزته بأسلوب "المغافلة".

وتم ضبط الشخص وبحوزته جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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