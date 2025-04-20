الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 5 شركات سياحة بدون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 5 شركات سياحية بدون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة.

 

نصب على راغبى الحج والعمرة 

 

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على  خاتم الشركة – جواز سفر – صورة جواز سفر - دفاتر إيصالات استلام نقدية – أوراق دعايا وإعلانات عن رحلات دينية وتنظيم رحلات سياحية داخلية.

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 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

  ضبط 5 شركات سياحية بدون ترخيص

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

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