الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 14 شخصًا في تصادم ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

إصابة 14 شخصًا في
إصابة 14 شخصًا في تصادم، فيتو

شهد الطريق الأوسطي في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث تصادم مروعا، أسفر عن إصابة 14 شخصًا، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بحاجز خرساني، ما أدى إلى تهشم مقدمتها بالكامل واحتجاز السائق داخل كابينة القيادة.

بلاغ واستنفار أمني
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من نزلة المنيب، وانتقلت على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وسط حالة من التكدس المروري.

قطعوا العربية لإخراجه

اضطرت فرق الإنقاذ لاستخدام معدات قطع الحديد لفصل أجزاء السيارة وإخراج السائق المحاصر الذي كان فاقدًا للوعي، وسط محاولات من الركاب لطمأنته والحديث معه حتى وصول النجدة.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، بينهم 3 حالات في وضع حرج، بينما أُجريت الإسعافات الأولية لباقي المصابين في موقع الحادث.

تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تعمل أوناش المرور على رفع السيارة المتضررة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

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