ريال مدريد يبدأ المفاوضات مع خليفة أنشيلوتي

بدأ نادي ريال مدريد مفاوضاته للتعاقد مع خليفة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق للنادي الملكي للتعاقد معه مع بداية الموسم الجديد.

وحسب خبير الانتقالات العالمية فابريزيو رومانو فهناك محادثات جارية بين ريال مدريد وتشابي ألونسو مدرب بايرن ليفركوزن الألماني.

وأوضح رومانو أن الشعور إيجابي بين ريال مدريد ومسؤولو باير ليفركوزن لأنهم على دراية بالمحادثات ولن يخلق مشاكل تمتع ألونسو من الانضمام للملكي.

حامل لقب الدوري الإسباني في المركز الثاني

ويحتل ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة بعد فوز الأخير على سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 مساء السبت.

وودع ريال مدريد مؤخرًا منافسات دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال الإنجليزي بدور ربع النهائي.

ومن جهتها كشفت صحيفة "ريليفو" عن تطور جديد يخص مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد وارتباطه بمباراة أتلتيك بلباو.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد لا تستبعد إقالة أنشيلوتي من منصبه حال الخسارة أمام أتلتيك بلباو، خاصة أن هذه الهزيمة تعني بنسبة كبيرة خسارة ريال مدريد لقب الدوري.

تصريحات أنشيلوتي

وكان أنشيلوتي تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيك بلباو حول أنباء رحيله عن تدريب ريال مدريد مؤكدًا أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يدعمه.

وأضاف: "كل شيء ممكن ويجب تقييم الأمور في نهاية الموسم لأننا ننافس على بطولات مهمة سواء الدوري أو كأس الملك أو كأس العالم للأندية".

وأتم: "أكثر ما تألمت بسببه التشكيك في هذا الفريق الذي حقق كل هذه الألقاب في خلال آخر 10 أعوام".

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