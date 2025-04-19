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رياضة

فريقان إيطاليان يتنافسان على أنشيلوتي حال رحيله عن ريال مدريد

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

يتنافس  ناديان إيطاليان، للحصول على خدمات المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي، حال رحيله عن فريق ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم أنشيلوتي بمغادرة الميرنجي في صيف 2025، بعدما خرج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.

ميلان وروما يرغبان في التعاقد مع أنشيلوتي 

ويرتبط كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عامًا، بعقد مع ريال مدريد، حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ناديي ميلان وروما يتنافسان للحصول على خدمات أنشيلوتي، إذا غادر ريال مدريد.

ويستعد الناديان لإجراء تغيير في منصب المدير الفني، عقب نهاية موسم 2024-2025.

وأضافت الصحيفة "سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، لن يستمر في منصبه داخل الروسونيري، فيما ستنتهي مرحلة كلاوديو رانييري المؤقتة مع ذئاب روما بنهاية الموسم الجاري".

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