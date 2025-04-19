أنشيلوتي يكشف حقيقة خلافاته مع إدارة ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة أزمته مع إدارة النادي الملكي، عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي سبق مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي: "تحدثت مع اللاعبين وإدارة ريال مدريد، والجميع على قلب رجل واحد، لأننا شعرنا بالألم للخروج من البطولة التي حققنا فيها أنجح إنجازاتنا، لكن لا يمكن الفوز دائمًا، لا يوجد أي خلاف داخل النادي، ومن يروج لهذا فهو يضلل الناس".

وأكد المدرب الإيطالي: "المرحلة المقبلة لا تزال تحمل تحديات كبرى، خاصة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، بالإضافة إلى مشاركة الفريق في أول نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد، لذلك علينا تحليل كل شيء بعد نهاية الموسم، لا قبله".

وردًا على الانتقادات التي طالت النادي عقب الإقصاء: "فاز ريال مدريد بما يقارب 30 لقبًا خلال 11 عامًا، في هذا العالم، كل شيء يتم التشكيك فيه، حتى لو كنت الأكثر تتويجًا".

وبخصوص أداء اللاعبين أمام آرسنال، قال أنشيلوتي: "لا ألوم أحدًا، بل أشكرهم على كل ما قدموه، ما نزال متحدين، وما زال لدي الكثير من الامتنان لهذا الفريق".

كما أشاد أنشيلوتي بالفريق الباسكي بعد وصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي، وقال: "المباراة ستكون صعبة للغاية ولكن لدينا رغبة في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني".

وعن الانتقادات الموجهة للتخطيط الرياضي هذا الموسم، واتهامه بعدم الضغط لتدعيم الصفوف بشكل أفضل، رد أنشيلوتي: "لا أشعر بأي ندم، وعلاقتي مع الإدارة ممتازة، كل القرارات نتخذها معًا، ولا يوجد بيننا أي خلاف كما يُشاع".

كما رفض أنشيلوتي حصر أهمية الموسم في دوري أبطال أوروبا فقط، مؤكدا: "بالطبع هي البطولة الأهم، لكن ليس صحيحًا أن باقي البطولات لا تهم، نحن نقاتل على كل الجبهات".

واعترف المدرب الإيطالي في ختام المؤتمر الصحفي: "الفريق بحاجة لتحسين الأداء الدفاعي بعد استقبال عدد كبير من الأهداف مؤخرًا، أولويتنا هي استعادة صلابتنا الدفاعية في المباريات المقبلة".

أنشيلوتي يحسم موقفه النهائي من تدريب منتخب البرازيل

فيما كشفت تقارير صحفية عن رد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لإدارة اتحاد الكرة البرازيلي في ظل مطاردتهم له وفتح باب المفاوضات معه سريعا، عقب وداع الميرنجي بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل العمل على تولي قيادة منتخب "السامبا".

وحاول الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقناع أنشيلوتي بقبول عرضه لخلافة دوريفال جونيور في قيادة السامبا، لكنه رفض الرحيل عن الميرنجي، لتتجه أنظار مسؤولي "السيليساو" إلى جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي.

بطولات أنشيلوتي في ولايته الثانية مع الريال

وانضم أنشيلوتي إلى ريال مدريد في صيف عام 2021 وفاز بـ11 لقبًا في فترته الثانية، بما في ذلك لقبان في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية.

وودع ريال مدريد مؤخرا منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أرسنال الإنجليزي.

وما زال أنشيلوتي يتمسك بحظوظه مع ريال مدريد في التتويج ببطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني فيما تبقى من الموسم الجاري.

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