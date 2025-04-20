قائمة بالجامعات الأهلية المقرر بدء الدراسة بها في محافظات الصعيد وأبرز التخصصات

تحرص الدولة المصرية متمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على إحداث نقلة كبيرة في المنظومة التعليمية داخل مصر وفقا لمتطلبات سوق العمل، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، عن إنشاء 12 جامعة جديدة ما بين تكنولوجية وأهلية، تبدأ الدراسة بها العام المقبل 2025-2026، وتضم العديد من التخصصات التي تخدم سوق العمل وتوجيهات الدولة.

ومن ضمن الجامعات الأهلية الجديدة، جامعات تخدم محافظات الصعيد نبرزها في التقرير التالي:

تضم جامعة الفيوم الأهلية 7 كليات، وتشمل: (الطب - طب وجراحة الفم والأسنان - الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - التمريض - العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

تضم جامعة سوهاج الأهلية 8 كليات، وتشمل: (الطب البشري - كلية الصيدلة - الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا العلوم الصحية - الإعلام - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية).

تضم جامعة الوادي الجديد الأهلية 5 كليات، وتشمل: (الصيدلة - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية).

تضم جامعة الأقصر الأهلية 4 كليات، وتشمل: (السياحة والآثار - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي - اللغات والعلوم الإنسانية - الفنون التطبيقية).

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