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أخبار مصر

نائب وزير التعليم العالي يؤكد على دور المركز القومي للبحوث في دعم الابتكار

رئيس المركز القومي
رئيس المركز القومي للبحوث ونائب وزير التعليم العالي

شهد المركز القومي للبحوث، أكبر مركز بحثي متعدد التخصصات في مصر والشرق الأوسط، اجتماعًا هامًا لمجلس إدارته بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 أبريل.
 

أهمية المركز القومي للبحوث في نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة
 

وأكد الدكتور حسام عثمان في كلمته على الدور المحوري الذي يلعبه المركز القومي للبحوث في نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالأثر الابتكاري للمركز بما يتماشى مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

 كما أشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في إنتاج منتجات تنافسية تحقق تأثيرًا مجتمعيًا واقتصاديًا ملموسًا.


شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية


وقدم الدكتور محمد هاشم، رئيس شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية ورئيس المركز الأسبق، عرضًا تقديميًا تناول فيه أهداف الشركة وسياستها وإسهاماتها في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى استعراض بعض المنتجات الجاهزة للتطبيق الفوري.

 

وأشاد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، بدور الشركة في ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تسويق المخرجات البحثية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق.

وتضمنت إنجازات الشركة التعاون مع إحدى الشركات الخاصة لإنتاج لقاح لعلاج إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى التعاون مع شركة بلاستيك لإنتاج بلاط مطاطي عالي الجودة ومنخفض التكلفة باستخدام تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية والمطاطية، وهو منتج يساهم في تقليل الأثر البيئي ويمكن استخدامه في الأندية الرياضية والحضانات والمدارس.
 

المركز القومي للبحوث يتجه نحو الذكاء الاصطناعي
 

وفي ختام الاجتماع، قام الدكتور حسام عثمان والدكتور ممدوح معوض بزيارة وحدة الحاسب الآلي بالمركز، حيث تعرفا على الإمكانات والتجهيزات التي تؤهل الوحدة لإنشاء وحدة ذكاء اصطناعي تخدم منظومة البحث العلمي.

 

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