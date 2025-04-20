محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق قبل شم النسيم

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار استعدادات محافظة المنيا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

السلع الغذائية في المنيا

ويأتي ذلك لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

احتفالات عيد القيامة وشم النسيم في المنيا

وأكد المحافظ ضرورة استقرار الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع أي ممارسات احتكارية.

وكيل وزارة التموين في المنيا

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين أنه تم تنفيذ حملات تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات في المخابز البلدية ومحلات السلع الغذائية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المخالفات المضبوطة، شملت ضبط 3 مخابز بلدية مخالفة صدر بحقها قرارات غلق وتعمل بالمخالفة للقرارات، بالإضافة إلى مصادرة نصف طن من الدقيق البلدي المدعم الذي تم جمعه بغرض الاتجار غير المشروع.

كما تم تحرير 63 مخالفة في مجال عمل المخابز، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحات التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بونات، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب تحرير 3 محاضر لبدالين تموينيين لعدم مزاولة النشاط.

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