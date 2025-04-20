أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد ليستر سيتي قبل لقاء اليوم

يحل فريق ليفربول، اليوم الأحد، ضيفا ضد نظيره ليستر سيتي على أرضية ملعب "كينج باول" ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام محمد صلاح ضد ليستر سيتي

ويمتلك النجم المصري محمد صلاح أرقام رائعة ضد ليستر سيتي حيث لعب 12 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 3.

وحقق صلاح الفوز على ليستر سيتي في 9 مباريات وتعادل مباراة وخسر في مباراتين.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليستر سيتي أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ليفربول

تذاع مباراة ليستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد ليستر سيتي هذا الموسم قد انتهت بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف، على ملعب أنفيلد رود.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال، مع اقتراب الريدز من حسم اللقب الغائب منذ عام 2019.

في حين أن ليستر سيتي لديه 18 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع عشر في جدول البطولة، ويقترب من الهبوط للدرجة الأولى.

ويحتاج ليفربول إلى حصد النقاط الثلاث، خلال لقائه مع مضيفه ليستر سيتي، وفي نفس الوقت، خسارة أرسنال أمام مضيفه إبسويتش تاون، صاحب المركز 18 اليوم للفوز بالبطولة رسميا.

وحال عدم حدوث هذا السيناريو، ربما يتم حسم اللقب يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 34، أو يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول، ضيفه توتنهام.

في المقابل، لا بديل أمام ليستر سوى الفوز على ليفربول، إذا أراد التمسك بآماله الضئيلة في البقاء، في انتظار تعثر بقية منافسيه في اللقاءات المقبلة، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وفي حال تعادل ليستر سيتي على الأقل، فإنه سيتأكد هبوطه رسميا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.



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