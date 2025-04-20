بالأرقام، تعرف على كميات القمح المُوردة لشون المنيا (صور)

استقبال شون وصوامع محافظة المنيا منذ بداية الموسم حتى اليوم الأحد 16630 طنًا و197 كيلوجرامًا من محصول القمح حتى الآن، ضمن موسم حصاد 2025.

من جهته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين في المنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان انتظام التسليم، مع متابعة يومية لأعمال التوريد في كل موقع لضمان تحقيق المستهدف بكفاءة.

وخصصت محافظة المنيا استلام محصول القمح 42 موقعًا موزعة على جميع 9 مراكز إدارية في المنيا.

وتسدد محافظة المنيا، على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وتتابع مديرية التموين في المنيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية انتظام عمليات التوريد وإزالة أي معوقات تواجه المزارعين.

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