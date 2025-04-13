الأحد 13 أبريل 2025
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اقتصاد

سعر الذهب،انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 13 أبريل 2025، ونستعرض آخر تحديث في سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
سعر الذهب 

سعر الذهب جرام عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم جرام عيار 24 نحو 5331.5 جنيه للبيع و5302.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 11.5 جنيه.

سعر الذهب جرام عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 4887.25 جنيه للبيع و4861 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقدر بـ 10.5 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
سعر الذهب 

سعر الذهب جرام عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 4665 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقدر بـ 10 جنيهات.

سعر الذهب جرام عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 3998.5 جنيه للبيع و3977.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 8.5 جنيه.

سعر الذهب جرام عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 3110 جنيهات للبيع و3093.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 6.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
سعر الذهب 

سعر الذهب جرام عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 12 نحو 2665.75 جنيه للبيع و2651.5 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 5.75 جنيه.

سعر الذهب جرام عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 9 نحو 1999.25 جنيه للبيع و1988.5 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 4.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
سعر الذهب 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر جنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقدر بـ 80 جنيها.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب «الأونصة»  نحو 3238.33 دولار للبيع و3238.04 دولار للشراء.

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