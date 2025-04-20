شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

يعد الفسيخ والرنجة من الأكلات الشعبية التي ترتبط بشكل كبير بالأعياد، وبالأخص بـ يوم شم النسيم في مصر، الذي يُعتبر تقليدًا قديمًا يعود إلى أيام الفراعنة، ويتزامن دائمًا مع فصل الربيع، تحديدًا في اليوم الأول بعد عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين الشرقيين.

ارتفاع فاتورة واردات مصر من أسماك الرنجة خلال يناير عام 2025

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر يناير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع فاتورة واردات مصر من أسماك الرنجة خلال يناير عام 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

واردات مصر من أسماك الرنجة خلال يناير عام 2025

وأظهرت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتـو ”على نسخة منها، أن واردات مصر من “أسماك الرنجة ”خلال يناير عام 2025 بقيمة 14 مليونا و820 ألف دولار مقابل 5 مليون دولار و560 ألف دولار عن نفس الشهر العام الماضي بزيادة قدرها 9 ملايين و260 ألف دولار بنسبة ارتفاع 166,5 ٪.

سمك الرنجة

يعد سمك الرّنجة من أشهر أنواع الأسماك انتشارًا على مستوى العالم، وينتشر في أوروبا إمّا مملّحًا أو مدخّنًا، أو مخلّلا، ويُقدّم على أغلب الموائد على أنّه من المقبّلات البحريّة الشهيّة



وينتمي سمك الرنجة لعائلة الرنكات (Clupeidae) التي تضم العديد من الفصائل والأنواع ويأتي ذلك طبقا للتعريفات العلمية المتداولة.

وتعد أشهر أنواعها هي رنجة المحيط الأطلسي، ورنجة المحيط الهادئ، وتتميز صفاتها البيولوجيّة برأسها الصّغير المُسطّح، ويصطبغ جسدها باللّون الفضّي، ويتحوّل للأزرق الدّاكن المعدني على ظهرها

ويتراوح طول سمكة الرّنجة البالغة ما بين 20-38 سنتيمترًا، وتتغذّى على العوالق، والقشريّات، ويرقات الأسماك، وتعد هي بحد ذاتها طعامًا للأسماك الكبيرة مثل السّلمون، والقد، والتّونة.

أسعار الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم داخل المحال التجارية الكبيرة

بلغ سعر فسيخ لحم في الزيت 1ك نحو 1167.99 جنيه.

بلغ سعر رنجة هولندي فيليه 1ك نحو 664.99 جنيه

بلغ سعر سردين فاكيوم 1ك نحو 275.99 جنيه.

بلغ سعر رنجة هولندي 1ك نحو 285.99 جنيه.

بلغ سعر رنجة فيليه مدخنة 1ك نحو 827.99 جنيه.

بلغ سعر بطارخ رنجة مدخنة 1ك نحو 1380.99 جنيه.

بلغ سعر رنجة فيليه مدخنة على الطريقة اليوناني نحو 938.99 جنيه

بلغ سعر نور سردين مخلي مدخن فيليه في الزيت نحو 719.99 جنيه

أسعار البطارخ في عيد شم النسيم داخل المحال التجارية الكبيرة

بلغ سعر بطارخ رنجة بصوص العسل نحو 350 جنيه مصري

بلغ سعر بطارخ الرنجة نحو 300 جنيه مصري

بلغ سعر سعر الكافيار المدخن وزن ربع كيلو نحو 250 جنيه مصري

بلغ سعر طارخ هارينج بصوص البرتقال وزن ربع كيلو نحو 300 جنيه مصري

سعر الأنشوجة يبدأ من 250 جنيه مصري

بلغ سعر كبدة التونة قطع نحو 120 جنيه مصري

بلغ سعر السلمون شرائح مدخن نحو 2600 جنيه مصري

بلغ سعر سلمون مطحون اسبريد نحو 170 جنيه مصري

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