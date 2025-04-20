حيثيات الحبس 6 شهور لعامل متهم بقتل لص الكابلات بالقاهرة

اودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالحبس 6 شهور مع وقف التنفيذ بتهمة قتل لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.



وجاء في الحيثيات أن الواقعة تتحصل في انه في غضون سبتمبر 2024 توجه الحسيني ع إلى غرفة تحت الأرض في شارع كورنيش النيل بدائرة قسم مصر القديمة، لقطع وسرقة ما بها من كابلات كهربائية، وفتح غطائها ثم نزل داخل إلى الغرفة حاملا منشار حديدي ليقطع به الكابلات.

وأضافت الحيثيات أن المتهم ح. س سمع أصوات سيارة في الساعة الخامسة فجر يوم الحادث في المنطقة فنظر من نافذة مسكنه المقابلة للغرفة الأرضية فشاهد المتهم يشرع في سرقة الكابلات الموجودة بها، فحمل سلاح أبيض سنجة من مسكنه وتوجه صوب الأول قاصدا منع وقوع السرقة، وأمسك بالمجني عليه وسأله ماذا يفعل فرد عليه قائلا "انا بعمل مصلحة ومتفضحنيش".



واضافت الحيثيات ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من خلال شهادة الشهود والمعاينة التصويرية وتحريات الأجهزة الأمنية.



واشارت الحيثيات الي ان المحكمة اطمأنت الي شهادة رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة الذي قال بأنه في يوم الواقعة تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة مجهولة بطريق كورنيش النيل.



وأضاف أنه انتقل الي حيث مكان الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لذكر في أوائل العقد الثالث من العمر مسجاه علي وجهه وبها جرح نافذ أعلي الصدر من الناحية اليمني، ومن خلال الفحص وتتبع آثار الدماء تبين أن مكان الواقعة يبعد 200 متر عن مكان الجثة وملقي به منشار حديدي الي جوار بالوعة بنهر الطريق.

وأشار الضابط الي ان المجني عليه يدعي الحسيني ع السابق ضبطه واتهامه في القضية رقم 3338 لسنة 2003مصر القديمة شروع في سرقة كابلات من داخل البالوعة بالاشتراك مع آخر، فشاهدهما المتهم من نافذة مسكنه وتوجه اليهما وبيده سنجه لمنعهما من السرقة، وحال منعه نشبت بينهما مشاجرة طعن المتهم المجني عليه بالسنجة مما أسفر عن إصابته التي اودت بحياته



وثبت من مشاهدة النيابة العامة للتسجيل المرئي للواقعة، وجود شخصان يتحدثان، وظهر المتهم ممسكا بيده اليمني أحد الشخصين وبيده اليسرى سلاح ابيض سنجة ثم ظهر شخص صاعدا من داخل البالوعة وتحركت يد المتهم دون ان يظهر فعله وانحني المجني عليه أرضا فضربه المتهم علي ظهرة بالسلاح الأبيض، ثم قام المجني عليه بالوقوف وفر والشخص الآخر هاربين، ولم يظهر في المشهد وجود سيارة كادت ان تصدم المجني عليه أو محاولته القفز ليتفاداها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تعزي الي الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليمني ونزيف دموي إصابي بالتجويف الصدري مما أدي الي توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.

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