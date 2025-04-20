عمرو سلامة: شغلانة الفن غدارة و90% من العاملين فيها بيعانوا

خرج المخرج عمرو سلامة عن صمته، وعبّر من خلال منشور مطوّل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي عن استيائه الشديد من الهجوم المتكرر الذي يتعرض له الوسط الفني من بعض الجماهير، كاشفًا عن معاناة عدد كبير من الفنانين، خاصة من نجوم الصف الثاني، وظروفهم القاسية بعيدًا عن الأضواء.

وقال سلامة في منشوره:"فيه ثلاث ممثلين راحلين من نجوم الصف الثاني كان حظي حلو إني اشتغلت معاهم قبل وفاتهم، وكنت من عشاقهم.. لما دردشنا وفتحنا قلبنا لبعض اكتشفت أنهم مش مستريحين ماديًا، وبيشتكوا من ضعف أجورهم، وأنهم في الأغلب بيقبضوا باليوم".

وأضاف: "كان في واحد منهم أعتبره من رموز الكوميديا، وكان محتاج عملية مهمة في عينه ومكنش معاه فلوس لأنه حتى بعض أجوره مش عارف يحصلها، وكان محرج يطلب من حد مساعدة، والنقاش ده حصل بينا قبل وفاته بشهور قليلة جدًا".

وسلّط سلامة الضوء على الفجوة الكبيرة بين ما يتخيله الجمهور عن حياة الفنانين وما يعيشه أغلبهم بالفعل، قائلًا: "الناس عندها انطباع إن كل الفنانين أجورهم كبيرة واستفزازية، لكن الواقع إن اللي بياخدوا أجور كبيرة هم 10% فقط من العاملين في الصناعة دي، و90%؜ من العاملين أجورهم بالنسبة لمجهودهم تعتبر مش كبيرة بالمقارنة بمهن تانية كتير مفيش عليها نفس تسليط الضوء".

وأشار إلى أن الوضع لا يقتصر فقط على الفنانين، بل يمتد أيضًا إلى الفنيين والعاملين خلف الكواليس الذين يفتقدون لأبسط حقوقهم، موضحًا: "معظم طاقم العمل من فنيين وعمال وضعهم أصعب، ولا عندهم تأمين صحي، ولا قدرة يشتكوا من طول ساعات العمل، ومعاملة السخرة، وتأخير الأجور، وأحيانًا نصب واحتيال لأنهم بيشتغلوا من غير عقود".

كما كشف عن حديث دار بينه وبين أحد أصدقائه الفنانين المقربين، قال فيه الأخير عبارة أثرت فيه بشدة: "(الشغلانة دي غدارة).. وهي فعلًا غدارة".

واختتم سلامة حديثه مؤكدًا أن هدفه من هذا المنشور ليس استدرار العطف، بل تقديم صورة واقعية للمجتمع: "الكلام ده مش لاستدرار عطف أو شفقة، لكن لتصدير صورة واقعية لجمهور شايف الشغلانة هلس وحرام ورفاهية ولهو... لكن الحقيقة إن غالبيتهم بيعانوا، ويمكن ساعات أكتر من ناس كتير".

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