عمرو سلامة يكشف موعد عرض فيلم "شماريخ" على شاهد

كشف المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن موعد عرض فيلم “شماريخ” بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أمينة خليل عبر منصة شاهد.

وكتب عمرو سلامة قائلا: “متوفر ١٧ إبريل على منصة شاهد”.

فيلم شماريخ

وفيلم شماريخ كان قد تم طرحه بالسينمات نهاية عام 2023، وكانت الفنانة أمينة خليل أعربت وقتها عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع آسر ياسين من خلال فيلم شماريخ، مؤكدة أنهما تربطهم علاقة صداقة قوية.

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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