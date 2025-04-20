منها المجاني وبعضها بأسعار رمزية، 7 أماكن ممتعة لقضاء أعياد الربيع في المنيا

تعتبر محافظة المنيا وجهة مثالية لقضاء إجازة ممتعة خلال أعياد الربيع، حيث تتميز بمناخ معتدل طوال العام، وتوفر مجموعة من الأماكن السياحية والترفيهية بأسعار معقولة لا تتجاوز 40 جنيهًا.

أماكن الخروج في أعياد الربيع بالمنيا

تقدم "فيتو" مجموعة من الوجهات التي يمكن زيارتها في المنيا خلال أعياد الربيع، والتي تلائم العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ومعظمها يقع في وسط المدينة:

1. زاوية السلطان: تقع في شرق النيل بمركز المنيا، وتحتوي على آثار من عصور مختلفة، وسعر التذكرة للفرد هو 40 جنيها.

2. مقابر البهنسا: تقع في الصحراء الغربية أمام مركز بني مزار، وتعتبر من المواقع التاريخية المهمة، حيث تضم مقابر الصحابة.. الدخول مجاني طوال الأسبوع، ويزداد الإقبال يوم الجمعة.

3. دير السيدة العذراء مريم: يقع في مركز سمالوط، ويعتبر إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، والدخول إليه مجاني.

آثار تونا الجبل

4. آثار تونا الجبل: تقع في الصحراء الغربية أمام مركز ملوي، وتحتوي على مقابر تعود للعصر الروماني ومزار شهيدة الحب إيزادورا، وتُتاح الزيارة بتكلفة منخفضة.

5. كورنيش النيل في المنيا: يُعتبر أكبر حديقة مفتوحة في المنيا، ويمكن الدخول إليه مجانًا.

6. شارع مصر: يُعتبر من أفضل أماكن التنزه في المدينة، حيث يضم كافيهات وعربات طعام، والدخول إليه مجاني.

7. الحديقة الدولية بالمنيا: تُعد واحدة من أكبر الحدائق العامة في الجمهورية، وتطل على نهر النيل، وتحتوي على مناطق خضراء وملاهي، بتكلفة دخول رمزية تصل إلى 10 جنيهات.

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