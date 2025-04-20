الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

من الملاعب إلى النيابة، صلاح عاشور في ورطة بعد دهس عامل دليفري بالهرم

حادث سير
حادث سير

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في حادث تصادم مروع وقع بمنطقة الهرم، حيث دهس صلاح عاشور لاعب نادي الزمالك السابق والمدرب الحالي لنادي بلدية المحلة عامل ديليفري وأسفر عن إصابته إصابات بالغة.

تفاصيل دهس لاعب كرة لعامل

وتبين أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة ملاكي يقودها اللاعب صلاح عاشور بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري، مما أسفر عن إصابة الأخير بإصابات خطيرة في منطقة الرأس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قرارات النيابة العامة

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب السابق وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وأصدرت نيابة الهرم عدة قرارات عاجلة، التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه وطلب تقرير طبي مفصل عنه، واستدعاء شهود العيان الذين تواجدوا بمحيط الحادث.

كما كلفت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروف وقوعها، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة اللاعب اصطدمت  بالمجني عليه أثناء سيره، ما تسبب له بإصابة خطيرة في الرأس، ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

وكان العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، بوصول عامل توصيل يبلغ من العمر 40 عامًا إلى أحد المستشفيات وهو يعاني من إصابة شديدة في الرأس نتيجة حادث سير.

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نيابة الهرم عامل ديليفري قسم شرطة الأهرام
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