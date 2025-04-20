إشادة عربية بقانون العمل ودوره في التشجيع على الاستثمار

أشاد عدد وزارء العمل في عدد من الدول العربية من المشاركين في مؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاتهم بحمد جبران وزير العمل، بصدور قانون العمل الجديد.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد مناقشات وجلسات حوارية شاركت فيها الأطراف المعنية.

الأمان الوظيفي للعمال والتوازن

واستعرض محمد جبران وزير العمل، مميزات هذا التشريع في صناعة بيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما لاقى الترحيب والتهنئة والإشادة من الوزراء العرب، مشيرين إلى أن هذا القانون الجديد التي يأتي في ظل متغيرات وتحديات سوق العمل الدولي، والتي تتطلب تشريعات متوازنة وتراعي معايير العمل الدولية، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتوازن، والعدالة في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

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