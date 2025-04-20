بدء تصوير مسلسل “هناء وشيرين” لسوسن بدر وهالة صدقي نهاية أبريل

تبدأ النجمتان سوسن بدر وهالة صدقي تصوير مسلسهما الجديد "هناء وشيرين" نهاية أبريل الجاري، بين ديكورات العمل بمدينة الصلبيبة بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يشارك في العمل عدد من النجوم تجري الشركة المنتجة التعاقد معهم في الوقت الحالي، وتم التعاقد مع سامي مغاوري، وزينب العبد.



وعلمت فيتو أن أحداث العمل "هناء وشيرين" سوف تدور في إطار كوميدي، يجمع النجمتان اللاتى يظهرن شقيقتان خلال أحداث العمل، الذى يخرجه خيري سالم.





وكانت قد شاركت الفنانة هالة صدقي في سبا رمضان الماضي في مسلسل "إش إش" الذى حصل على نسبة مشاهدة عالية، ومسلسل قهوة المحطة، مع الفنان أحمد غزي.



أما الفنانة سوسن بدر فقد شاركت في مسلسل "الكابتن" مع الفنان أكرم حسني وجسدت شحصية والدته، وشارك في مسلسل «الكابتن»مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، سامي مغاوري، محمد رضوان رحمة أحمد، أحمد الرافعي وميمي جمال وغيرهم.

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