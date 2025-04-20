الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول وليستر سيتي،
ليفربول وليستر سيتي، فيتو

يحل فريق ليفربول، اليوم الأحد، ضيفا ضد نظيره ليستر سيتي علي أرضية ملعب "كينج باول" ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليستر سيتي أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ليفربول

تذاع مباراة ليستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة الدور الأول بين  ليفربول ضد ليستر سيتي هذا الموسم قد انتهت بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف، على ملعب أنفيلد رود.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال، مع اقتراب الريدز من حسم اللقب الغائب منذ عام 2019.

في حين أن ليستر سيتي لديه 18 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع عشر في جدول البطولة، ويقترب من الهبوط للدرجة الأولى.

ويحتاج ليفربول إلى حصد النقاط الثلاث، خلال لقائه مع مضيفه ليستر سيتي،  وفي نفس الوقت، خسارة أرسنال أمام مضيفه إبسويتش تاون، صاحب المركز 18 اليوم للفوز بالبطولة رسميا.
وحال عدم حدوث هذا السيناريو، ربما يتم حسم اللقب يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 34، أو يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول، ضيفه توتنهام.

في المقابل، لا بديل أمام ليستر سوى الفوز على ليفربول، إذا أراد التمسك بآماله الضئيلة في البقاء، في انتظار تعثر بقية منافسيه في اللقاءات المقبلة، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وفي حال تعادل ليستر سيتي على الأقل، فإنه سيتأكد هبوطه رسميا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول ليستر سيتي ليفربول وليستر سيتي مباراة ليفربول وليستر سيتي ليفربول ضد ليستر سيتي مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ليفربول أمام ليستر سيتي مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي الدوري الانجليزي ليستر سيتي ضد ليفربول مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول ليستر سيتي أمام ليفربول مباراة ليستر سيتي أمام ليفربول ليستر سيتي و ليفربول مباراة ليستر سيتي و ليفربول

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد وأبرزها مواجهة ليفربول ونصف نهائي الكونفدرالية

مدرب ليفربول: لا أفكر في التتويج بالدوري الإنجليزي غدا

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فان دايك بعد تجديد عقده: ليفربول المكان المناسب لأقضي فيه أفضل سنواتي
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 20 أبريل 2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

درجات الحرارة اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة والجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والفلفل والخيار في سوق العبور

قانون العمل، تعرف على ضوابط التعيينات الجديدة بالقطاع الخاص

موعد مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية