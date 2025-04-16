الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة صدور عفو عن أحكام السجن لـ فضل شاكر قبل طرح فيلم وثائقي عن حياته

فضل شاكر
فضل شاكر

يستعد جمهور فضل شاكر، لمشاهدة فيلم درامي وثائقي عن حياة النجم اللبناني يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع شائعات عن صدور عفو عن أحكام السجن الطويلة ضده.

 

 وجدت تلك الشائعات تفاعلًا لافتًا من قبل جمهور شاكر الذي يعول عليها في عودة المغني للمسارح والحفلات الجماهيرية كما كان حتى العام 2012، عندما اعتزل الغناء.

 

ولم يعلن شاكر عن صدور أي تغيير قضائي يطال الأحكام الصادرة ضده في لبنان، بينما يواصل اللقاء المحدود في دائرة ضيقة تشمل تسجيل وتصوير الأغاني في إحدى الدول دون أن يعلن عنها.

 

كما لم يصدر عن القضاء اللبناني أي تأكيد لصدور عفو أو تغيير في وضع فضل شاكر القضائي بالتزامن مع انتشار أنباء عن صدور عفو عنه.

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فضل شاكر مشاهدة فيلم فيلم وثائقي طرح فيلم تصوير الأغاني

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