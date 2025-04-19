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رياضة

الزمالك يستدعي زيزو للتحقيق اليوم، اعرف التفاصيل

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

يخضع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم للتحقيق في الشئون القانونية بمقر القلعة البيضاء؛ بسبب تغيبه عن التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجاري.

وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى “زيزو”،  لإخطاره بموعد جلسة التحقيق المقررة اليوم السبت، بسبب تغيبه عن التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجاري، كما تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بتغيب اللاعب، معتبرًا ذلك مخالفة لبنود العقد واللوائح المعمول بها.

من جهته، كانت هناك تصريحات بالأمس لـ أشرف عبد العزيز، محامي زيزو، قال فيها أن اللاعب لن يحضر جلسة التحقيق اليوم، موضحًا أن زيزو لم يتلقَ إخطارًا رسميًا بموعد التحقيق، وأنه لا يتعامل مع الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأشار محامي زيزو فى تصريحاته بالأمس إلى أنه تواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، للحصول على ضمانات لحماية وسلامة اللاعب داخل النادي، إلا أن الرد كان بأن «رئيس النادي ليس مدير أمن».

في حال تغيب زيزو عن جلسة اليوم، سيقوم الزمالك بإرسال إنذار ثانٍ، وإذا تكرر الغياب، سيتم إرسال إنذار ثالث، وبعدها قد يتخذ النادي إجراءات تصعيدية، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.

يُذكر أن زيزو قد غاب عن تدريبات الفريق منذ 10 أبريل، وسط أنباء عن توقيعه للنادي الأهلي للانضمام إليه عقب نهاية الموسم الجاري، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

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