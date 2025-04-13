موعد عرض المسلسل السعودي هزاع على شاهد

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ينطلق قريبا عبر منصة شاهد المسلسل السعودي هزاع، وهو من أبرز الأعمال التي سينطلق عرضها بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي.

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل هزاع يوم الجمعة المقبل الموافق ١٨ أبريل على منصة شاهد.

منصة شاهد تروج لمسلسل هزاع

ونشرت منصة “شاهد” فيديو ترويجي للمسلسل السعودي المنتظر “هزاع”، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ويظهر في الفيديو لمحات مشوقة من العمل الدرامي ويتحدث نجوم العمل بلسان شخصياتهم خلال الفيديو، والمسلسل يضم مجموعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية، ما يجعله من أبرز الأعمال المرتقبة في الفترة القادمة على منصة “شاهد”.

وعلق حساب المنصة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “سعد ما يهمه إلا الفلوس جلعوم لص محترف.. دكتور مشعل جراح تجميل.. والمسلسل ما باقي عليه غير 6 أيام.. مين منتظرة على نار؟.. هزاع.. ابتداءً من 18 أبريل على شاهد”.

تفاصيل مسلسل هزاع

ومسلسل هزاع من بطولة خالد صقر، سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، أبو سلو، واخرين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

ومسلسل هزاع من تأليف محمد المرشد ومجموعة من المؤلفين، ومن إخراج المخرج السعودي محمد الهليل، ويتم تصنيف العمل باعتباره درامي كوميدي ويتكون المسلسل من ١٠ حلقات.

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