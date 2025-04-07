الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يعرض قريبًا، قصة وأبطال المسلسل السعودي هروج

مسلسل هروج، فيتو
مسلسل هروج، فيتو

تعرض منصة شاهد قريبا مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة وفي مقدمتها مسلسل هروج، وهو عمل درامي سعودي جديد يشارك به مجموعة كبيرة من نجوم السعودية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل هروج  

مسلسل هروج يقدم توليفة فريدة تجمع بين الكوميديا والتشويق، حيث يستعرض قضايا اجتماعية معقدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي، وكل حلقة من المسلسل تحكي قصة مشوقة، مما يضفي تنوعًا في الأحداث والمواضيع ويجعل المشاهد متشوقًا للحلقة التالية باستمرار.  

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل هروج ابتداءً من الأحد القادم 13 أبريل الجاري حصريًا على منصة شاهد، وأعلنت المنصة عن العمل عبر منشور على انستجرام قالت فيه: “كل يوم قصة مضحكة جديدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي، موعدنا مع #هروج 13 أبريل على #Shahid”.  

ويضم مسلسل هروج عدد من نجوم الدراما والكوميديا السعودية، وهم عبدالله السدحان، مشعل المطيري، سعد عزيز، عبد العزيز الشهري، فايز بن جريس، أصايل العتيبي، ريم الحبيب، زياد العمري، يزيد المجيول، فهد المطيري، إسماعيل الحسن، وسارة طيبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Shahid فايز بن جريس منصة شاهد هروج مسلسل هروج

الأكثر قراءة

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

«كلمة أنا نور ونار» الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة

منوعات

المزيد

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية