الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأنبا تكلا يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة دشنا (فيديو)

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا لاحتفالات أقباط دشنا وتوابعها بمطرانية الأقباط الأرثوذكس مارجرحس بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تمثيلية القيامة

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة مجموعة من الترانيم والألحان الخاصة بتلك المناسبة، والتي تتميز بالألحان ذات الطابع المبهج.

وشهد القداس "تمثيلية القيامة"، وهي تعتبر جزء أصيل وهام خلال قداس العيد، حيث يجرى إطفاء كافة أنوار الكنيسة، ويتم غلق هيكل الكنيسة، ثم يتم عمل تمثيلية القيامة، وبعد انتهاء التمثيلية يتم إضاءة الأضواء وفتح أبواب الكنيسة مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شمال محافظة قنا دشنا قداس عيد القيامة المجيد قنا قداس عيد القيامه محافظة قنا مدينة دشنا

مواد متعلقة

محافظ قنا: خطة شاملة لتأمين احتفالات شم النسيم

تحرير 4 محاضر بحملة قبل ساعات من شم النسيم في قنا

اندلاع حريق في سيارة ملاكى بـ قنا دون خسائر في الأرواح

إصابة شاب إثر سقوطه من قطار في قنا
ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 قيادات تنفيذية بمحافظة البحيرة في حادث تصادم

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

المشدد 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي وتغريمه 96 مليون جنيه بتهمة غسيل أموال

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط جميع فروع محلات الأغذية المغلقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد خليل يرد على سعد الدين الهلالي: الحجاب فريضة شرعية بنصوص القرآن والسنة

الهلالي يرد على عباس شومان وعبد الله رشدي بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بالحفاظ على أسرار الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية