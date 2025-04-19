الأنبا تكلا يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة دشنا (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لاحتفالات أقباط دشنا وتوابعها بمطرانية الأقباط الأرثوذكس مارجرحس بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تمثيلية القيامة

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة مجموعة من الترانيم والألحان الخاصة بتلك المناسبة، والتي تتميز بالألحان ذات الطابع المبهج.

وشهد القداس "تمثيلية القيامة"، وهي تعتبر جزء أصيل وهام خلال قداس العيد، حيث يجرى إطفاء كافة أنوار الكنيسة، ويتم غلق هيكل الكنيسة، ثم يتم عمل تمثيلية القيامة، وبعد انتهاء التمثيلية يتم إضاءة الأضواء وفتح أبواب الكنيسة مرة أخرى.

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