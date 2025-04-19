اليابان تدرس زيادة واردات الأرز الأمريكي ضمن مفاوضات الرسوم الجمركية

تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا زيادة واردات الأرز وفول الصويا من الولايات المتحدة، كأداة تفاوضية محتملة في محادثاتها الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لما نقلته صحيفة "يوميوري شيمبون".

خلال مفاوضات تجارية جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت واشنطن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية ونظام توزيع الأرز، ووصفتها بأنها شديدة الصرامة وتفتقر إلى الشفافية، وفقًا لتقرير الصحيفة الصادر اليوم السبت.

كما طالبت واشنطن طوكيو بزيادة وارداتها من منتجات زراعية أخرى، من بينها اللحوم والمأكولات البحرية والبطاطس، بحسب ما أوردته "يوميوري".

اليابان تسعى لإعفاء جمركي

أطلق كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا هذا الأسبوع جولة من المحادثات مع نظرائه الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون غرير، سعيًا للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.

وكحال معظم الدول الأخرى، مُنحت اليابان فترة إعفاء مؤقتة مدتها 90 يومًا من رسم جمركي شامل نسبته 24%. إلا أن تعريفة أساسية بنسبة 10% لا تزال سارية، إلى جانب رسوم إضافية تبلغ 25% على السيارات والصلب والألومنيوم.

لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات عن اتفاق فوري، لكن تُجرى الاستعدادات لعقد جولة ثانية، بحسب ما أعلنه الوفد الياباني.

وكان ترمب قد التقى بأكازاوا قبيل بدء المحادثات، مشيرًا إلى إحراز "تقدم كبير" في سير المفاوضات، ورغم أن أكازاوا لم يفصح عن تفاصيل اللقاء، لا أنه أكد أن النقاشات لم تتطرق لقضايا العملة، على الرغم من اهتمام المتداولين الكبير بها.

ملفات حساسة في التفاوض الأمريكي الياباني

ذكرت صحيفة "يوميوري" أن المسؤولين الأميركيين أثاروا أيضًا مخاوف تتعلق بلوائح السلامة اليابانية للسيارات غير العادلة، بالإضافة إلى العبء المالي الذي تتحمله الولايات المتحدة في دعم جهود الدفاع اليابانية.

وتتوافق هذه القضايا مع ما ورد في تقرير تقدير التجارة الوطنية حول الحواجز التجارية الخارجية، الذي أصدره الممثل التجاري الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب الصحيفة، طلب أكازاوا من الوفد الأمريكي ترتيب أولوياتهم وفقًا لأهميتها، ومن المتوقع أن تُعقد جولة متابعة للمحادثات التجارية بنهاية الشهر الجاري.

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