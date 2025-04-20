تطوير مستشفى الجراحة ببنها، 208 أسرة في 52 غرفة وغرف للعزل والكشف (صور)

تستعد مستشفيات بنها الجامعية لافتتاح مستشفى الجراحة الذي يعد إنجازا جديدا يضاف لإنجازات جامعة بنها ضمن خطتها لتطوير منظومتها الصحية والعلاجية بما يتواكب مع مقايس الجودة والأكواد العالمية، ومواكبة التطور فى استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص والعلاج لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها.

الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بـبنها، أن أعمال تطوير مبنى الجراحة الجديد تأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ببنها أن أعمال التطوير لمستشفى الجراحة تتضمن 52 غرفة إقامة موزعة على 4 طوابق بسعة 208 أسرة، بالإضافة إلى غرف للعزل والكشف، كما يضم المبنى طابقا مخصصا للأعمال الإدارية والأكاديمية وقاعتين للمحاضرات.

تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن ما تشهده مستشفيات جامعة بنها من أعمال تطوير لزيادة القدرة الاستيعابية وتقديم خدمات متميزة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية المصرية، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة بنها تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المُجاورة.

مستشفى الجراحة بنها الجامعي، فيتو

مستشفى الجراحة بنها الجامعي، فيتو

مستشفى الجراحة بنها الجامعي، فيتو

مستشفى الجراحة بنها الجامعي، فيتو

مستشفى الجراحة بنها الجامعي، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.