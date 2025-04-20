الأحد 20 أبريل 2025
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اقتصاد

هل يجوز الاقتراض بضمان شهادات الاستثمار في البنك الأهلي؟

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية الاقتراض بضمان شهادات الاستثمار.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أنه  يجوز للعملاء الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي، وفقًا والتعليمات السارية وأسعار العائد في تاريخ الاقتراض.

ومن جانب آخر، حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة  الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

المحافظ الإلكترونية 

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

محفظة البنك الأهلي 

محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري


مزايا محفظة البنك الأهلي 

• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.

• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.

• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.

• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.

• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".

• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).

• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).

• سهولة استخدام Mobile application.

• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.

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