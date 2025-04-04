يقدم بنك القاهرة لعملائه عددا من شهادات الاستثمار ذات العائد المتنوع والذي يناسب احتياجات كل عميل في عام 2025.

وتشمل قائمة شهادات الاستثمار 2025 في بنك القاهرة ما يلي:

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت (256-257-258-259) المدة 3 سنوات قابلة للتجديد

الحد الأدنى للشراء وسعر العائد "الحد الأدنى للشراء: 5,000,000 جنيه مصري بعائد 18.00%

الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري بعائد 17.00%

الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه مصري بعائد 16%

الحد الأدنى للشراء: 10,000 جنيه مصري بعائد 15%"



الفئات 1000جم ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء

خصائص الشهادة "تاريخ بدء حساب العائد:من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة

من له حق الشراء: الأشخاص الطبيعيون فقط

الحد الأدنى للاسترداد: ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة.

المزايا الأخرى: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الأسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

ومن جانب آخر تضم قائمة أفضل الشهادات الادخارية المتاحة حاليا 2025، والتي يقدمها بنك القاهرة ما يلي:

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت المدة

3 سنوات قابلة للتجديد

الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار وسعر العائد في بنك القاهرة

الحد الأدنى للشراء: 5,000,000 جنيه مصري بعائد 18.00%

الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري بعائد 17.00%

الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه مصري بعائد 16%

الحد الأدنى للشراء: 10,000 جنيه مصري بعائد 15%"

الفئات 1000جم ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء

خصائص الشهادة

تاريخ بدء حساب العائد:من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة

من له حق الشراء: الأشخاص الطبيعيين فقط

الحد الأدنى للاسترداد: ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

المزايا الأخرى: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الأسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني ".

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