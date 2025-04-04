الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

قائمة شهادات الاستثمار 2025 في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

 يقدم بنك القاهرة لعملائه عددا من شهادات الاستثمار ذات العائد المتنوع والذي يناسب احتياجات كل عميل في عام 2025.

 

وتشمل قائمة شهادات الاستثمار 2025 في بنك القاهرة ما يلي:
الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت (256-257-258-259)  المدة 3 سنوات قابلة للتجديد 
الحد الأدنى للشراء وسعر العائد "الحد الأدنى للشراء: 5,000,000 جنيه مصري  بعائد  18.00%
الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري  بعائد  17.00%
الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه مصري بعائد 16%
الحد الأدنى للشراء: 10,000 جنيه مصري بعائد  15%"
 

الفئات  1000جم ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء
خصائص الشهادة "تاريخ بدء حساب العائد:من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة
من له حق الشراء: الأشخاص الطبيعيون فقط
الحد الأدنى للاسترداد: ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة.

المزايا الأخرى: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الأسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

 

ومن جانب آخر تضم قائمة أفضل الشهادات الادخارية المتاحة حاليا 2025، والتي يقدمها بنك القاهرة ما يلي: 

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت المدة

3 سنوات قابلة للتجديد

الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار وسعر العائد في بنك القاهرة 

الحد الأدنى للشراء: 5,000,000 جنيه مصري بعائد 18.00%

الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري بعائد 17.00%

الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه مصري بعائد 16%

الحد الأدنى للشراء: 10,000 جنيه مصري بعائد 15%"

الفئات 1000جم ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء

خصائص الشهادة

تاريخ بدء حساب العائد:من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة

من له حق الشراء: الأشخاص الطبيعيين فقط

الحد الأدنى للاسترداد: ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

المزايا الأخرى: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الأسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني ".

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